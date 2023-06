Football – Décès de Sala: Cardiff City réclame plus de 100 millions d'euros de dédommagements

Cette audience de «mise en état», prévue en début d’après-midi, permettra d’évoquer les positions des deux parties et de fixer un calendrier de procédure. Le traitement classique d’un contentieux devant le tribunal de commerce dure en général 12 à 18 mois «mais il est trop tôt pour se prononcer sur un délai», précisent les avocats du FC Nantes, Jérôme Marsaudon et Louis-Marie Absil, du cabinet Reinhart Marville Torre.

«Cardiff mène une stratégie très offensive et très guerrière contre le FC Nantes, depuis la mort d’Emiliano Sala, et se montre jusqu’au-boutiste dans toutes ses procédures», indiquent ces derniers, rappelant que le club gallois a déjà été «désavoué par la FIFA (commission du statut du joueur) avant d’échouer devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) et le tribunal fédéral suisse».