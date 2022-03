Décès du chanteur du film «Le Parrain»

Le chanteur qui incarnait dans «Le Parrain» le rôle de Johnny Fontane, allusion transparente à Frank Sinatra sous l'emprise de la mafia, est mort dans la banlieue de Philadelphie.

A partir de 1952, il avait interprété des succès tels que «Spanish Eyes», «Can't Help Falling in Love» et «Volare».