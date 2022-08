Carnet noir : Le «roi» de la pop israélienne et beau-père de Tarantino est décédé

Zvika Pick, un des chanteurs les plus populaires d’Israël et auteur de nombreux tubes lui ayant valu le surnom de «roi» ou de «pilier» de la pop israélienne, est mort dimanche à 72 ans. «Zvika Pick est décédé aujourd’hui mais ses chansons et mélodies continueront d’être jouées des années durant», a commenté le Premier ministre israélien Yaïr Lapid, après que l’artiste a été retrouvé mort à son domicile de Ramat Hasharon (centre) selon la presse locale.