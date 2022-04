Futsal: Déchaîné, Differdange s'adjuge la Coupe de Luxembourg

Editpress/Luis Mangorrinha

Differdange sans pitié avec le Racing. Le champion en titre a réussi lundi à conserver la Coupe de Luxembourg de futsal en étrillant le RFCU (7-0) au centre sportif René-Hartmann de Dudelange. Déjà devant à la mi-temps (1-0), Differdange a fait cavalier seul dans le second acte.

Tenant du titre depuis 2019 après deux reports successifs pour cause de Covid-19, le FC Differdange est le mieux rentré dans sa partie mais a eu toutes les peines du monde à trouver le cadre lors des sept premières minutes de jeu. Les hommes de Bruno Amaral ont alors réglé la mire et ont fini par se créer des occasions franches pour trouver la faille par Teka. Parti au large, le gardien du Racing, Romeu Antunes, a été lobé par un long ballon qui a atterri dans les pieds de l’international portugais qui n’a eu plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (1-0, 14e).

Differdange déroule

Dos au mur, le Racing a sorti la tête de l’eau et a eu des balles d’égalisation en fin de première mi-temps, mais Xot s’est interposé face aux frappes d’Admir Agovic (17e) et d’Alex Silva (20e). Au retour des vestiaires, les hommes de Gilbert Marques ont à nouveau été pénalisés par une sortie de leur portier. Au niveau de la ligne médiane, Djo a hérité du ballon qu’il a déposé dans le but vide (2-0, 22e).