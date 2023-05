Nature défigurée: Déchets: la région Nord particulièrement touchée

Depuis 2018, les autorités ont ainsi répertorié 886 délits environnementaux dont 398 dans la région Nord (soit 45%), 262 dans la région Sud-Ouest (près de 30%), 193 dans la région Centre-Est (22%) et seulement 33 dans la région Capitale (4%).

Pour la seule année 2022, 246 délits ont été enregistrés dont 148 dans le Nord, soit 60% des cas. Retrouver les auteurs est un travail de fourmi qui n'aboutit pas toujours: le taux d'élucidation des enquêtes était de 53,7% en 2022, et entre 61 et 63% les années précédentes.

Jusqu'à 100 000 euros d'amende

Dans sa réponse aux députés DP André Bauler et Claude Lamberty, le ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox, a rappelé que la loi du 21 mars 2021 prévoyait une amende entre 25 et 1 000 euros pour l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée de déchets ordinaires et une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et/ou une amende de 251 à 100 000 euros quand il s'agit de déchets dangereux. Les statistiques de la police ne permettent toutefois pas de dissocier les types de délits.