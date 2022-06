Zéro covid en Chine : Déchets médicaux «sans précédent dans l’histoire de l’humanité»

Des centaines de millions de personnes ont l’obligation de se faire tester tous les deux ou trois jours en Chine. Cette généralisation des tests PCR pose un nouveau défi environnemental.

«La quantité de déchets médicaux qui est générée quotidiennement est d’une ampleur presque sans précédent dans l’histoire de l’humanité», estime Yifei Li, expert en environnement à l’Université de New York à Shanghai. «Les problèmes sont déjà énormes et ils vont continuer à s’aggraver», déclare-t-il à l’AFP.

Un défi environnemental

Le pays vise également la neutralité carbone d’ici 2060, un objectif ambitieux et extrêmement incertain au regard de la dépendance actuelle du géant asiatique au charbon. La généralisation des tests PCR pose un nouveau défi environnemental.

Pour quelques dizaines de cas positifs détectés chaque jour en Chine, il aura fallu dépister des centaines de millions de personnes et utiliser une masse énorme de tubes, écouvillons, emballages et combinaisons. S’ils ne sont pas éliminés correctement, ces déchets médicaux peuvent contaminer le sol et les cours d’eau.