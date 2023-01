Au Luxembourg: Déchets, TVA, salaire minimum… Ce qui change au 1er janvier

Lois déchets

Les premières mesures du paquet de lois sur les déchets, adopté au printemps dernier, entrent en vigueur. Ainsi, en 2023, les produits à usage unique seront bannis des fêtes et autres pique-niques. C'est la fin, donc, des assiettes, gobelets et couverts en plastique dans ces événements. Dans la restauration, on sera tenu de vous servir dans des récipients réutilisables. Ce sera le cas aussi pour les repas livrés à domicile ou à emporter, mais à partir de 2025 seulement. Les points de vente de produits alimentaires de plus de 400 m² devront disposer d'un point de reprise des déchets d'emballage. Les emballages en plastique pour les fruits et légumes seront, eux, bannis en milieu d'année.