Déchirez vos t-shirts

Le vintage étant le must en matière de mode, tout ce qui parait vieux devient tendance alors ressortez vos vieux tops usés jusqu’à la corde. Ils feront de vous la reine du style.

On est toutes et tous passées par le t-shirt XXL plus ou moins personnalisés (tête de Kurt Kobain, «Mes parents sont des cons») et des hauts usés pour paraitre plus grunge. Parce qu’on n’est pas sérieux à 17 ans et qu’il faut surtout avoir l’air cool et ne pas soutenir la société de consommation. Résultat, un look de clochard, les coudes à la limite de rendre l’âme, les coutures qui craquent nos amies les mites qui dévorent le bon coton de nos tenus d’ado.