Espagne : Déclaré mort, l'homme respirait encore à la morgue

Non il ne s'agissait pas d'un fantôme, mais bel et bien du «cadavre» d'un homme de 64 ans. Un médecin légiste espagnol a eu la plus grande surprise de sa carrière en apercevant que le corps qu'il s'apprêtait à prendre en charge avec les pompes funèbres… respirait encore, rapporte le média espagnol El Periodico.