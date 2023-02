France : Déclaré mort par erreur, il ne touche plus un sou

Un habitant du Pas-de-Calais s’est retrouvé dans une situation cauchemardesque à cause d’une erreur administrative.

Philippe et sa femme Brigitte sortent «moralement épuisés» de trois semaines de galère.

Cette bourde administrative a eu de fâcheuses conséquences pour Philippe, qui s’est retrouvé sans un sou du jour au lendemain. «Il était vraiment rayé de tout le système administratif», raconte son épouse, Brigitte. Le Français ne touchait donc plus sa retraite et s’est également vu priver de sa principale rentrée d’argent, à savoir une rente d’accident de travail. Saisi par l’angoisse, le couple a remué ciel et terre pour régler le problème. Ce n’est qu’en milieu de cette semaine qu’il a enfin obtenu une réponse.