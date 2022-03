Deco quitte le Barça

Le milieu de terrain international portugais du FC Barcelone, ne sera plus blaugrana la saison prochaine. Il pourrait atterrir à l’AC Milan.

Les championnats européens touchent à leur fin et le marché des transferts démarrent sur les chapeaux de roue. Et le FC Barcelone en tête. Il a conclu un accord avec Manchester United pour acquérir le jeune défenseur espagnol Gerard Piqué, selon les médias sportifs espagnols, qui multipliaient jeudi les spéculations sur les opérations prévisibles de transfert au Barça.

Piqué, 21 ans, sera transféré de Manchester pour 5 millions d'euros et l'accord sera annoncé après la finale de la Ligue des Champions mercredi prochain entre Chelsea et Manchester, ont affirmé les quotidiens sportifs Marca (Madrid) et Mundo Deportivo (Barcelone).

Le Portugais de 31 ans a toutefois affirmé: «Nous allons essayer de trouver une offre qui soit bonne pour le club et pour moi, a déclaré le joueur d'origine brésilienne. J'irai où je le souhaite, et pas où le club me dira d'aller. La seule chose que je peux dire, c'est que je veux continuer de jouer au plus haut niveau. J'rai très certainement en Angleterre, ou en Italie. Mais je ne resterai pas en Espagne, parce que le seul club qui a le même niveau que le Barça, c'est le Real Madrid. Et je n'irai jamais au Real Madrid».