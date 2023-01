Polémique en Allemagne : Décoiffée, gênée par des pétards… la ministre foire sa vidéo de vœux

La vidéo ne dure qu'environ une minute mais a été jugée tellement ratée que la ministre sociale-démocrate est de nouveau visée par des appels à la démission de l'opposition conservatrice et de médias allemands. La ministre y apparaît dans le centre de Berlin, décoiffée par des bourrasques de vent, en train d'évoquer la guerre en Ukraine entre deux explosions de pétards et de feux d'artifices, particulièrement prisés des Allemands pour fêter la nouvelle année.

Une «série d'embarras»

«Les doutes quant à son aptitude à occuper ce poste existent depuis longtemps. Il est désormais temps que le chancelier en tire les conséquences», fustige lundi le quotidien berlinois Tagesspiegel. «Le discours du Nouvel An enregistré par téléphone portable et à peine compréhensible en raison des fusées de feu d'artifice et de l'absence de micro sur un trottoir berlinois aurait déjà été embarrassant pour un maire de village bénévole - pour une ministre de la Défense d'un membre de l'Otan, c'est tout simplement honteux», s'offusque Bild, le quotidien le plus lu du pays.