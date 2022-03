Espace : Décollage réussi pour la navette Endeavour

La navette américaine a été lancée lundi avant l'aube avec six astronautes à bord vers la Station spatiale internationale (ISS) pour livrer un élément primordial de l'avant-poste orbital.

"Bonne chance et bon vent et nous vous reverrons dans deux semaines", a dit le directeur du lancement, Mike Leinbach, à l'adresse de l'équipage d'Endeavour en donnant le feu vert au décollage. Quelques petits morceaux de mousse isolante se sont détachés du réservoir externe deux minutes après le décollage sans toucher la navette, a dit Bill Gerstenmeir, responsable des activités spatiales de la Nasa lors d'une conférence de presse.

L'objectif de cette mission de 13 jours est l'acheminement et l'installation du module Tranquility (Node 3), ainsi que du dôme d'observation Cupola, fabriqués pour la Nasa par le groupe européen Thales Alenia Space à Turin. Avec la livraison de Tranquility - 18 tonnes, 7 mètres de long pour un diamètre de 4,5 m - et Cupola - 1,9 tonne, 1,5 m de long et 2,9 m de diamètre -, l'ISS sera à 90% achevée, a indiqué la Nasa.

L'installation de ces deux modules nécessitera trois sorties orbitales de 6 heures et demi chacune par une équipe de deux astronautes. Tranquility contiendra le système de support de vie le plus sophistiqué ayant jamais volé dans l'espace permettant d'assainir et de contrôler l'atmosphère de l'avant-poste orbital ainsi qu'un compartiment toilettes. Le module est également doté d'un mécanisme d'amarrage pour d'autres compartiments habitables et vaisseaux de transport d'astronautes ou de fret. Le petit module Cupola sera aussi attaché à Tranquility.