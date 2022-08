Espace : Décollage réussi pour la première mission lunaire sud-coréenne

«Danuri n’est qu’un début. Si nous sommes encore plus déterminés et engagés dans le développement de technologies pour les voyages spatiaux, nous serons en mesure d’atteindre Mars, les astéroïdes, etc. dans un avenir proche», a affirmé Lee Sang-ryool, le président de l’Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI), dans une vidéo diffusée avant le lancement. Il a salué «une étape très importante dans l’histoire de l’exploration spatiale coréenne».

K-pop spatiale

Un autre instrument, ShadowCam, enregistrera des images des régions de la Lune situées en permanence dans l’ombre. Les scientifiques espèrent trouver ainsi des sources cachées d’eau et de glace dans ces régions sombres et froides situées près des pôles.

Un engin d'ici 2030

Selon les scientifiques sud-coréens, Danuri – dont la construction a duré sept ans – ouvrira la voie à des objectifs plus ambitieux. La Corée du Sud prévoit de poser un engin spatial sur le sol lunaire d’ici 2030. La Corée du Sud est la 12e économie mondiale et un des pays les plus avancés technologiquement, mais elle est jusqu’à présent restée à la traîne dans la conquête spatiale. Alors qu’ailleurs en Asie, la Chine, le Japon et l’Inde ont développé des programmes spatiaux avancés.