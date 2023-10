Chez cette espèce, les femelles peuvent se passer des mâles

«Les gens qui disent qu’il faut forcément un papa et une maman ne se sont pas intéressés à ce qui se passe dans la nature! Chez ces phasmes, les mâles sont en option», résume Guillaume Lavanchy, chercheur en biologie à l’Unil, en Suisse. L’espèce découverte par son laboratoire récemment amène de nouvelles pistes pour répondre à une question qui tient les biologistes en échec depuis des décennies: «à quoi sert le sexe?»

Tout a commencé en Californie lorsque lui et son équipe ont découvert des groupes de phasmes parmi lesquels le taux de mâles variait fortement; certains n’en comptaient même pas du tout. La raison: pour se reproduire, les femmes peuvent choisir entre un rapport sexuel avec un mâle, ou une reproduction asexuée, autonome. Quand elles enfantent seules, elles ne pondent ensuite que des femelles, qui ont également le choix de leur reproduction.

«Le sexe est une absurdité biologique, car c’est bien plus simple et efficace de se reproduire seule, explique Guillaume Lavanchy. L’avantage du sexe se trouve notamment dans la diversité génétique apportée par le mélange des deux individus, mais un «coup de sac» toutes les quelques générations, comme chez les pucerons, suffit largement.» Du coup, pourquoi cette méthode de reproduction à la carte n’est-elle pas plus fréquente, s’interrogent les biologistes.