Au Canada : Découverte d'un étrange tunnel près d'un stade

Une mystérieuse galerie a été mise au jour à Toronto, à une encablure du lieu des prochains Jeux panaméricains, cet été, au moment où la peur de nouveaux attentats est vive au Canada.

Un employé municipal a découvert le mois dernier un tunnel récemment creusé, long de 7 mètres, haut de 2,5 mètres et éclairé par un générateur électrique. La structure de ses murs et de son plafond étaient renforcés, et des outils y étaient entreposés. La fonction du tunnel en construction, désormais comblé, «n'est pas claire» et les services de sécurité fédéraux ont été mobilisés, indique la télévision publique CBC.