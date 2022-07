Au Royaume-Uni : Découverte d'un nouveau nénuphar géant

Des experts de Kew Gardens, un célèbre jardin botanique à l'ouest de Londres, ont révélé lundi avoir découvert une nouvelle espèce de nénuphar géant, la première recensée depuis le milieu du XIXe siècle.

Mais après des recherches menées avec une équipe venue de Bolivie, les experts de Kew ont établi qu'il s'agissait en réalité d'une troisième variété. En plus d'être la plus récente espèce de nénuphar géant, «Victoria boliviana», dont les feuilles peuvent mesurer jusqu'à trois mètres de large, est également la plus grande au monde. Les années d'enquête pour arriver à sa découverte sont décrites dans un article de la revue Frontiers in Plant Sciences, publié lundi.