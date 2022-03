«Dépeceur» canadien : Découverte d'une nouvelle vidéo du dépeçage

La police a indiqué avoir retrouvé dans l'ordinateur de Luka Rocco Magnotta une version plus longue de la vidéo du meurtre odieux que celle déjà diffusée sur Internet.

Cette version plus longue dure une quinzaine de minutes, comparativement à 10 minutes et 45 secondes pour la vidéo qui s'est retrouvée sur Internet. Cette séquence ne contient aucune musique contrairement à celle mise en ligne. On y entendrait donc tous les bruits ambiants captés lors de la commission du crime présumé, a appris Le Journal de Montréal .

«Nous avons effectivement découvert une vidéo plus longue que la première dans l’ordinateur du suspect», a confirmé au journal le commandant Ian Lafrenière, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Celui-ci n'a toutefois pas voulu donner davantage de précisions et, afin de ne pas nuire à l’enquête, il a également refusé de dire à quel endroit, à Montréal, en Europe ou ailleurs, l’ordinateur de Luka Rocco Magnotta avait été trouvé.

Toujours selon «Le Journal de Montréal», le psychopathe aurait tenté de supprimer la vidéo sur le disque dur de son ordinateur, mais les policiers ont pu la récupérer, en plus d’autres fichiers dont la nature n’a pas été précisée. Enfin, l'officier de la police canadienne a indiqué que les trois meurtres non résolus commis à Los Angeles, Miami et New York ne sont aucunement reliés à Magnotta.