Au Mexique: Découverte de 45 sacs contenant des restes humains

La découverte a été faite mardi au fond d'un ravin de 40 mètres à Zapopan, dans la banlieue de Guadalajara, capitale de l'État de Jalisco. Les autorités avaient lancé une opération pour retrouver deux femmes et six hommes, âgés d'une trentaine d'années et portés disparus entre le 20 et le 22 mai. Jeudi, le parquet avait indiqué que les membres retrouvés dans les sacs correspondaient aux caractériques de certains des disparus.