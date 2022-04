En Suisse : Découverte de la plus grosse dent d’un reptile géant préhistorique

Les fossiles de trois immenses reptiles marins, des ichtyosaures ayant vécu il y a environ 205 millions d’années, ont été découverts dans les Alpes suisses, dont la plus grosse dent jamais retrouvée de cet animal, selon une étude parue jeudi. Pouvant peser jusqu’à 80 tonnes et mesurer plus de 20 mètres, les ichtyosaures, qui avaient un corps allongé et une petite tête, sont considérés comme l’un des plus grands animaux ayant jamais existé.