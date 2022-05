États-Unis : Découverte d’un incroyable narco-tunnel transfrontalier

Un tunnel long de 530 mètres, reliant la ville américaine de San Diego en Californie, à la ville mexicaine de Tijuana, a été découvert par la police américaine, à la suite d’une enquête pour trafic de drogues.

Creusé à une profondeur de plus de 18 mètres, le souterrain transfrontalier comportait «des cloisons renforcées, un système de rails, de l’électricité, et un système de ventilation» sur 1,2 m de large, détaille le communiqué du bureau du procureur fédéral américain pour le district sud de Californie. Le communiqué annonce également que six personnes résidant aux États-Unis ont été inculpées «pour association de malfaiteurs dans le trafic de 799 kg de cocaïne». Outre la cocaïne, les autorités ont également saisi quelque 74 kg de métamphétamine et 1,5 kg d’héroïne.