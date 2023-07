Découverte spectaculaire de champs de cannabis «indoor»

La police a mis la main cette semaine sur 4000 pieds de cannabis, soit environ 1100 kilos, dans un vaste entrepôt de culture en intérieur dans un village de l’Isère, a rapporté samedi le parquet de Grenoble. Au terme de huit mois d’enquête, six personnes ont été interpellées et incarcérées en marge de cette saisie à Morette, commune de quelque 400 habitants située à environ 135 km au sud-ouest de Genève.

Lundi, une opération judiciaire a permis l’interpellation de quatre Albanais âgés de 18 à 35 ans, et le lendemain d’un complice grenoblois âgé de 52 ans et du propriétaire de l’entrepôt âgé de 55 ans. L’immense entrepôt abritait deux ensembles. Dans une première structure de production de 375 m2 équipée de systèmes électriques, d’aération, d’hydratation, de lampes UV et de séchage, ont été découverts plus de 1550 pieds, soit 508 kg d’herbe.