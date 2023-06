Gagne ton séjour!: Découvre les Grottes de Han autrement grâce à un séjour Glamping en bordure de Lesse

Les Grottes de Han t'accueillent dans le Cocoon Village, situé dans un domaine de 12 000 m² aux portes des Ardennes et en bordure de Lesse, une expérience inoubliable s'offre à toi. Dans ce cadre naturel, la Cocoon Ten, en immersion dans le Domaine des Grottes de Han, te permettra de profiter de toutes les activités et animations, tout en te ressourçant dans ce milieu idyllique. Pour tenter de remporter ce séjour pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) avec accès au parc et à la grotte, remplis le formulaire ci-dessous.