Los Angeles : Découvrez Britney Spears en robe de mariée

Soixante invités, dont plusieurs célébrités, ont assisté à la cérémonie durant laquelle la chanteuse a dit «oui» à Sam Asghari.

Selon les informations de People, BritBrit s’est avancée vers l’autel au son de «Can't Help Falling in Love» d’Elvis Presley. Elle portait une robe signée Versace. Soixante personnes ont assisté à l’échange des vœux, rapporte le magazine. Parmi elles, plusieurs célérités, dont Madonna, Paris Hilton et sa maman Kathy, ainsi que Drew Barrymore. Dans une vidéo postée dimanche, on va Madonna se déhancher avec Britney.