Belles images : Découvrez dix calendriers 2015 originaux

Chaque année, les designers imaginent des supports créatifs pour pouvoir organiser l'année sereinement. Voici une sélection en images. Et en vidéo!

Ludiques, inventifs, drôles ou pratiques: les calendriers se renouvellent chaque année et de nouveaux concepts sont développés. Vous pouvez en découvrir quelques-uns dans notre galerie ci-dessus.

Pour 2015, il existe même un projet sous la forme de vidéo. En effet, chaque jour jusqu'au 31 décembre, le photographe et cinéaste américain Jim Brandenburg promet de publier un court film sur sa chaîne viméo «Nature 365» (voir ci-dessous). Pour ce faire, il utilise des prises qu'il a enregistré durant dix ans autour de sa maison reculée dans le Minnesota.

«Je n'avais pas de projet particulier à l'esprit. J'ai simplement pris plaisir à relever les ambiances du jour et le va-et-vient des créatures sauvages qui étaient presque comme une famille pour moi. C'est devenu une sorte de journal», explique-t-il à la revue «Sciences et Avenir». Puis, l'envie de partager au plus grand nombre ses images l'a amené à réaliser une série de 365 histoires poétiques d'environ une minutes. Il offre ainsi quotidiennement un moment d'évasion aux internautes!