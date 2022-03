Découvrez la bande-annonce du nouveau James Bond

Le 22ème volet des aventures du célèbre agent secret britannique sortira en novembre sur les écrans. En attendant, voici la première bande-annonce du film.

Le nouveau James Bond, «Quantum of Solace», réalisé par Marc Forster, devrait sortir le 5 novembre 2008 sur les écrans luxembourgeois. L’agent secret est toujours joué par Daniel Craig, alors que Mathieu Amalric joue le rôle du méchant.

On retrouve encore Olga Kurylenko, Gemma Arterton, Judi Dench ainsi que l’acteur suisse Anatole Taubman qui joue Elvis, un méchant homme de main d’origine française.

Voici le synopsis du film :

Trahi par Vesper, la femme qu'il aimait, 007 se bat à l'envie de faire sa dernière mission personnelle. Poursuivant sa volonté de découvrir la vérité, Bond et M (JUDI DENCH) interrogent M. White (JESPER CHRISTENSEN) qui révèle que l'organisation qui a fait chanter Vesper est beaucoup plus complexe et dangereuse que personne n'avait imaginé.

L'intelligence médico-légale lie un traître du Mi6 avec un compte bancaire à Haïti où une affaire de faux-papiers présente Bond à la belle mais pugnace Camille (OLGA KURYLENKO), une femme qui a sa propre vendetta. Camille mène Bond directement à Dominic Greene (MATHIEU AMALRIC), un homme d'affaires impitoyable ayant une force majeure au sein de la mystérieuse organisation.

Au cours d'une mission qui le conduit en Autriche, en Italie et en Amérique du Sud, Bond découvre que Greene, qui désire prendre le contrôle total de l'une des plus importantes ressources naturelles du monde, a conclu un marché avec l’exilé Général Medrano (JOAQUIN COSIO). Utilisant ses associés dans l'organisation, ainsi que ses puissants contacts dans la CIA et le gouvernement britannique, Greene promet de renverser le régime en vigueur dans un pays d'Amérique latine, donnant le contrôle du pays au Général en échange de terres apparemment stériles.

Dans un champ de mines de trahison, de meurtre et de mensonge, Bond et ses alliés doivent se battre pour découvrir la vérité. Alors qu'il est tout près de découvrir l'homme responsable de la trahison de Vesper, 007 doit garder une longueur d'avance sur la CIA, les terroristes et même M, afin d’enrayer le plan sinistre de Greene et d'arrêter son organisation.