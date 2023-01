«Mission impossible» : Découvrez «la cascade la plus dangereuse» de Tom Cruise

«Un saut à moto d'une falaise qui finit en base-jump»: l'acteur américain, 60 ans, a levé le voile sur une incroyable cascade qu'il a répétée pendant un an pour «Mission Impossible 7».

«C'est la première fois qu'on prend un tel risque. On y travaille depuis des années», a confié Tom Cruise dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. La séquence d'un peu moins de 10 minutes décortique la cascade «la plus dangereuse» qu'il a eu à faire et qui apparaîtra dans le 7e opus de «Mission impossible» qui sortira cet été. «Il y aura un saut à moto d'une falaise qui finit en base-jump. C'était mon rêve de gosse», lance-t-il.

«C'est très complexe», explique le réalisateur Christopher McQuarrie. «Tom a rassemblé les meilleurs experts de chaque discipline pour réussir». On découvre Tom Cruise attentif, concentré. «Un an d'entraînement, parachute, maniement de la voile, dérive», explique Wade Eastwood, assistant réalisateur et coordinateur des cascades. Les experts ont été impressionnés par l'acteur: «Tom Cruise est incroyable, il intègre tout spontanément», confie Miles Daisher, coach de base-jump. «Sa conscience spatiale est unique, je n'ai jamais vu ça».

«Je veux impliquer le public, qu'il se régale (...) On décortique chaque petit détail, encore et encore, à l'infini», déclare le héros de «Top Gun». Pour que tout soit parfait, il faisait 30 sauts par jour. «À la fin, Tom était un robot», sourit le réalisateur. «Il a réalisé plus de 500 sauts!». Il a par ailleurs fait 13 000 sauts en motocross en s'entraînant sur une immense rampe construite en Angleterre. Équipé d'un GPS, toutes ses trajectoires ont été étudiées. Vitesse, vent, tout était analysé.

Puis en septembre 2020, le tournage débute en Norvège. «Et comme toujours avec "Mission", on attaque par la plus grosse cascade», explique Christopher McQuarrie. «Le truc à éviter sur ce genre de cascade, c'est les blessures graves et la mort». Le ton est donné, Tom Cruise s'élance, toute l'équipe retient son souffle… et exulte quand l'acteur américain ouvre son parachute.

Perfectionniste, Tom Cruise a sauté six fois ce jour-là. Pour voir le résultat final dans «Mission Impossible, Dead Reckoning, partie 1», rendez-vous dans les salles obscures le 12 juillet prochain.