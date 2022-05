Politique : Découvrez la composition du gouvernement français

La composition du nouveau gouvernement dirigé par Elisabeth Borne a été annoncée vendredi, près d'un mois après la réélection d'Emmanuel Macron et trois semaines avant les législatives.

Bruno Le Maire a été nommé numéro 2 du gouvernement d'Elisabeth Borne dans lequel il a été reconduit comme ministre de l'Économie et des Finances, a annoncé vendredi le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler. Autres ministres régaliens reconduits dans leurs fonctions, Gérald Darmanin a été confirmé à l'Intérieur et le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti va poursuivre à la Justice, a-t-il précisé.

Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher ont été nommées respectivement ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires et ministre de la Transition énergétique, deux chantiers prioritaires de la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne. Elles étaient respectivement ministre de la Transformation et de la Fonction publique et ministre de l'Industrie dans le gouvernement sortant de Jean Castex.