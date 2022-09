«Roudy Racing»: Découvrez le «Mario Kart» luxembourgeois

«Via notre jeu Lux Runner, lancé en 2020, on a permis à Roudy de courir dans les rues de Luxembourg», rappelle Matthieu Bracchetti, CEO de Virtual Rangers.«On lance désormais un tout nouveau jeu avec une évolution complète de notre petit lion. Ce sera le premier jeu vidéo qui aura pour cadre la ville de Luxembourg. Sa particularité? Il présentera, pour la première fois, un mode multi-joueur. Huit joueurs vont pouvoir s'affronter en ligne avec des véhicules de police ou de pompier, voire même la voiture du Grand-Duc. Post Luxembourg nous a suivi sur ce projet et le jeu sera officiellement lancé lors de la convention Luxembourg Gaming Experience qui aura lieu à Luxexpo the box, le 24 et le 25 septembre».