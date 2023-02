A la Rockhal le 18 février: Découvrez le nouveau spectacle de Jérémy Ferrari «Anesthésie générale»

À la Rockhal le 18 février : Découvrez le nouveau spectacle de Jérémy Ferrari «Anesthésie générale»

Spectacle

Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé! Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au succès retentissant: 550 000 spectateurs en salle, deux fois DVD de platine, spectacle de l’année et record de ventes 2014 et 2017, tournées à guichets fermés en France, Angleterre, Suisse, Belgique, Québec et USA! Avec plus de 100 000 billets vendus avant démarrage, le phénomène de l’humour fait son grand retour.