Cinéma au Luxembourg : Découvrez le palmarès du LuxFilmFest

Le LuxFilmFest s'est achevé ce samedi soir par la cérémonie de remise des prix. Salué par le jury international, le film costaricien «I hav electric dreams» de Valentina Maurel décroche le Grand Prix. Ce long-métrage initiatique en espagnol se penche sur la frontière ténue entre l'amour et la haine, dans un monde où l'agressivité et la rage se mêlent au vertige de l'éveil sexuel féminin.

Cette année, le LuxFilmFest s'est créé un prix de la critique. Celui-ci va au film iranien «World War III» de Houman Seyyedi. Ce thriller, en course à la dernière Mostra de Venise, décroche aussi le prix du jury jeune. Le prix du public va à «The quiet girl», film irlandais de Colm Bairéad. «Totem», coproduction luxembourgeoise de Tarantula Luxemoburg, repart lui avec les prix des jurys scolaire et enfant. Coproduit par les Luxembourgeois d'Iris production, «The Kings of the world» obtient le prix 2030 Award.