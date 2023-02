Gagne tes places! : Découvrez le premier album solo de Ruben Block, leader du groupe Triggerfinger

Ruben Block est le leader du groupe de rock belge Triggerfinger depuis 1998. Il écrit la majeure partie des cinq albums du groupe, chante et joue de la guitare. Lors de l'enregistrement du cinquième album de Triggerfinger, «Colossus», à Los Angeles, avec Mitchell Froom, Block et Froom se sont entendus et ont commencé à parler de quelque chose qui préoccupait Block depuis un certain temps. Même pendant les tournées/enregistrements intenses de son groupe, l'idée d'un «disque solo» avait déjà été évoquée. Mitchell Froom est un héros pour Block depuis qu'il a produit «Kiko» pour Los Lobos, qu'il a fait partie du projet «Latin Playboys» et qu'il a travaillé pour des artistes comme Elvis Costello et Suzanne Vega. Ruben Block est libre, et il s'amuse.