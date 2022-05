Première image: Découvrez le trou noir supermassif au coeur de notre galaxie

Première image : Découvrez le trou noir supermassif au cœur de notre galaxie

Une collaboration internationale d'astronomes a prouvé jeudi en image l'existence d'un trou noir supermassif au cœur de notre galaxie, Sagittarius A*.

Masse d'environ quatre millions de soleils

Techniquement, on ne peut pas voir un trou noir, car l'objet est si dense et sa force de gravité si puissante que même la lumière ne peut s'en échapper. Mais on peut observer la matière qui circule autour, avant d'y être avalée. «Nous avons une preuve directe que cet objet est un trou noir», a expliqué ensuite Sara Issaoun, du Centre d'astrophysique d'Harvard, en décrivant «le nuage de gaz (autour du trou noir) qui émet des ondes radio et que nous avons observé». Les trous noirs sont réputés être stellaires quand ils ont la masse de quelques soleils, ou supermassifs, quand ils ont une masse de plusieurs millions voire milliards de soleils.