Découvrez les nouveautés de la «Star Academy»

Si la dernière saison en date de la «Star Academy», raccourcie à six semaines en raison de la Coupe du monde 2022, a remporté un grand succès, la prochaine édition, qui sera lancée le samedi 4 novembre 2023 sur TF1, pourrait plaire encore plus aux fans du célèbre télécrochet. Tout d’abord, les seize nouveaux candidats passeront plus de temps au château de Dammarie-les-Lys, qui accueillera deux nouvelles enseignantes.

«L’expérience prend tout son sens cette année, car on est partis pour une vraie saison de trois mois, a expliqué Rémi Faure, directeur des programmes de flux du groupe TF1, à puremedia.com. Trois mois, c’est la bonne durée, celle qui permettra aux élèves de progresser et d’entrer dans le cœur du public. Passer Noël et le jour de l’an ensemble, ce n’est pas anodin, c’est quelque chose de dingue et de rarissime».