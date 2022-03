Découvrez quelles vidéos regardent vos amis

C'est possible grâce à une version test du nouveau service de YouTube, RealTime, qui signale aux utilisateurs les vidéos que leurs amis regardent, dans le but de renforcer la popularité du site de partage de vidéos.

Des invitations pour tester le service seront envoyées aux 100 premiers volontaires, a précisé Ryan Junee. YouTube avait conclu au début du mois des partenariats avec plusieurs studios de cinéma et chaînes de télévision pour diffuser des films et des programmes télévisés dans leur intégralité.

Google avait racheté YouTube en 2006 pour 1,65 milliard de dollars et multiplié les initiatives pour rentabiliser la popularité de ce site.