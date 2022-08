«Danse avec les stars» : Découvrez quels seront les candidats de la saison 12

Le célèbre concours de danse de TF1, présenté par Camille Combal, repart pour un tour. À partir du 9 septembre 2022, douze célébrités fouleront le parquet et découvriront la danse de couple aux bras de nouveaux professionnels. Cette 12e saison sera riche en suspens si l’on en croit la Une qui indique que «la mécanique de l’émission va évoluer et des nouveautés feront leur apparition chaque semaine pour rendre la compétition encore plus haletante et interactive».

Côté jury, Chris Marques, juge historique du programme, et François Alu, juge depuis 2021, seront de retour et accueilleront à leurs côtés deux nouveaux: Marie-Agnès Gillot er Bilal Hassani . La première est danseuse étoile de l’Opéra national de Paris et chorégraphe. Le second est auteur, compositeur, interprète, performeur et finaliste de la dernière saison en date de «Danse avec les stars», remportée par Tayc et Fauve Hautot.