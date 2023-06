«TF1»: Découvrez qui a remporté «Koh-Lanta»

La finale avait comme de coutume commencé par la célèbre et difficile épreuve des poteaux, durant laquelle Tania, Frédéric et Nicolas ont dû tenir le plus longtemps possible en équilibre, en plein soleil et face à des bourrasques de vent. Après 1h30, c’est Nicolas qui a chuté le premier, suivi de très près par Tania. Vainqueur, Frédéric – qui venait pourtant de se blesser au pied – a pu choisir son dernier adversaire. Contrairement à ce qu’il avait promis à Nicolas, il a décidé d’emmener Tania avec lui devant le jury final. Une décision stratégique car il craignait de se retrouver face à un adversaire que tous les autres candidats appréciaient énormément.