Arabie saoudite : Découvrez Sindalah, île super luxueuse de la Mer rouge

Principale porte d'entrée de la mer Rouge offrant des expériences nautiques sur mesure, Sindalah devrait commencer à accueillir des clients pour profiter de ses installations et de ses offres exclusives à partir du début de 2024. Il est prévu que le développement crée 3 500 emplois dans le secteur du tourisme et des services d'accueil et de loisirs.

«Il s'agit d'un autre moment important pour NEOM et d'une étape majeure dans la réalisation des ambitions touristiques du Royaume dans le cadre de la Vision 2030», a indiqué Mohammed bin Salman, prince Héritier, Premier ministre et président du Conseil d'administration de la société NEOM. «Sindalah sera la première destination insulaire de luxe de NEOM, offrant une passerelle touristique vers la mer Rouge qui deviendra le site touristique le plus excitant et le plus exquis de la région».