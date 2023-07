Au Luxembourg: «Découvrir plein de sports donne l’envie d’en continuer certains»

Équitation, voile, arts martiaux, tir à l’arc, kitesurf, escalade, kayak, escrime, … Pour la 40e édition des Sport-Wochen, le Service des sports de la ville de Luxembourg a mis les petits plats dans les grands. «Avec notre équipe de 300 à 400 personnes parfaitement rodées, nous organisons, de la mi-juillet à la fin août, 18 stages à destination des jeunes de 11 à 17 ans, regroupant une petite cinquantaine de sports et disciplines différents», explique Sven Schaul, manager sportif à la ville de Luxembourg.

Bref, il y en a pour tous les goûts, et dans tous les horizons aussi, puisque «nous organisons des activités à Luxembourg même, mais aussi au lac de la Haute-Sûre, pour la pratique de sports nautiques, à la Moselle pour le wakeboard, et même à l’étranger, aux Pays-Bas et en Autriche, pour des sports que l’on ne peut pas proposer au Luxembourg, comme la planche à voile, le kitesurf ou le rafting», poursuit le manager sportif.