Cinéaste luxembourgeois - «Décrire la jeunesse, l'histoire et le destin d'Icare»

L’essentiel: «Icare» est sorti en France mercredi dernier et sort ce mercredi au Luxembourg. Comment s’annonce-t-elle?

Carlo Vogele: La première a eu lieu au LuxFilmFest, en mars, avec des projections à la Cinémathèque. On a pu réunir l’équipe car le film a majoritairement été fait pendant le confinement. Il y a aussi eu une première à Paris avant la sortie. J’ai assisté à des projections où il y avait beaucoup d’enfants, ils ont été très curieux et sages. Il y a jusqu’ici une belle réception.

Cela s’adresse également aux familles.

Oui, exactement. C’est pour les petits et aussi pour les plus grands.

Le film est une co-production entre le Luxembourg, la France et la Belgique.

Oui, et c’est vrai que nous étions majoritaires au Luxembourg, ce qui n’est pas toujours le cas. Nous avons eu une majorité du budget au Grand-Duché, ils nous ont fait confiance. Ils me connaissaient un peu, et savaient que j’avais travaillé pour Pixar et fait des courts métrages. Même si le long métrage est une autre envergure.

Le metteur en scène luxembourgeois Carlo Vogele.

«Icare» est votre premier long métrage d’animation?

Oui. Disons que chez Pixar, j’ai participé en tant qu’animateur à plusieurs longs métrages. Mais je n’avais jamais écrit et supervisé toutes les étapes du film comme sur «Icare».

Que faisiez-vous chez Pixa?

J’ai été recruté en tant qu’animateur, j’intervenais pour la performance des personnages. C’est assez complexe en 3D, il y a énormément d’étapes différentes. On commence toujours par le story board, puis on construit les personnages et les décors en 3D, avec les textures, les cheveux, les vêtements. Des départements spécialisés s’en occupent. Nous étions une centaine d’animateurs dans le studio, à travailler sous la supervision des réalisateurs.

D’où est venue l’idée du film?

Elle vient de mon intérêt et de ma passion pour la mythologie grecque, et en particulier pour la mythologie crétoise. On pense bien sûr au labyrinthe, au Minotaure, à Thésée, au roi Minos, à la princesse Ariane, à Dedale et son fils Icare, qui arrive souvent à la fin. Ce personnage m’intéressait car on connaît l’envol, la chute et pas grand-chose d’autre. Ce qui nous intéressait avec la coscénariste Isabelle Andrivet, c’était de remplir cette page blanche et décrire sa jeunesse, son histoire et son destin.

Avez-vous pris certaines libertés avec le mythe?

Oui, nous racontons tous les grands mythes du point de vue d’Icare. Il fallait donc revoir ça pour donner plus d’épaisseur au personnage et l’impliquer un peu plus, en imaginant une amitié entre le petit Icare et le petit Minotaure, sur laquelle nous avons construis le nœud émotionnel du film.

C’est un domaine que vous maîtrisez. À quand remonte cette passion?

Ce sont les histoires que ma mère m’a beaucoup racontées quand j’étais petit, autant que ceux de Grimm et d’Anderson. En animation, ces contes ont beaucoup été adaptés, mais très peu de la mythologie grecque, en dehors d’«Hercule» de Disney. Ça me faisait plaisir d’exploiter ce domaine en animation, qui est le medium le plus apprécié des enfants.

Pourquoi la mythologie prend-elle si peu de place dans l’animation?

Dans l’animation, il faut souvent un happy end, une morale assez simplifiée pour que cela fonctionne chez les producteurs. Ce qui est très difficile avec la mythologie, car la violence, la sensualité et la mort sont très présentes, et les héros meurent. Ce sont des histoires faciles à raconter aux enfants mais plus difficiles à représenter. Cela peut effrayer les réalisateurs. Rendre cela tout public était notre principal défi.

Quels sont vos futurs projets?