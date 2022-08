Guerre en Ukraine : Défaut ou pas défaut? Comprendre le casse-tête de la dette russe

Après six mois de sanctions financières occidentales dans le sillage de l’invasion de l’Ukraine, le défaut de paiement de la Russie est inévitable, mais les conséquences sur les investisseurs et le pays sont encore peu claires. Le point sur cet épineux dossier.

La Russie est-elle en défaut de paiement?

Le défaut peut être alors prononcé par une ou plusieurs des trois grandes agences de notation financière, S&P Global, Fitch et Moody’s. S&P a placé la Russie en «défaut sélectif», à un cran du défaut, et Moody’s a évoqué un «défaut» après la non-réception de cent millions de dollars par des créanciers, fin juin, sans toucher à la note.

Pourquoi la situation est-elle si compliquée?

Car au centre du problème, il y a les sanctions imposées par l’Occident. Les agences de notation ne sont plus autorisées à évaluer la Russie et le comité chargé de déclencher les CDS avance à tâtons pour respecter les nouvelles procédures. «Il ne s’agit pas d’un cas typique de défaut, c’est le moins que l’on puisse dire», image Levon Kameryan, analyste spécialisé sur la Russie pour l’agence de notation européenne Scope Ratings.

Et maintenant?

Est-ce que c’est grave pour la Russie?

Moscou n’a pour l’instant pas grand souci à se faire au vu des ordres de grandeur. «En termes de situation budgétaire et de besoins financiers, la Russie n’est tout simplement pas dépendante des marchés de capitaux internationaux», signale Liam Peach, économiste spécialiste des marchés émergents pour Capital Economics. Deux chiffres viennent résumer la situation, d’après Levon Kameryan, de Scope Ratings: les obligations libellées en devises étrangères pèsent pour environ 40 milliards de dollars, quand l’excédent du compte courant russe s’est élevé à 166,6 milliards de dollars au premier semestre, grâce aux ventes de pétrole et de gaz.

La dette publique russe est par ailleurs proche de 20% du PIB, bien moins que celles des économies de taille comparable. Les experts alertent toutefois sur les risques que courent les entreprises russes, bien plus endettées en devises étrangères que l’État. À plus long terme par ailleurs, «un défaut va continuer à saper la confiance des investisseurs étrangers dans l’économie russe et décourager un peu plus l’investissement étranger à une période où la Russie en avait cruellement besoin», conclut Levon Kameryan.