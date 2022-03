Royaume-Uni : Défigurée à coups de talon aiguille... pour des chips!

Une femme et son compagnon ont violemment agressé et grièvement blessé Jade Daniels, le soir du 31 décembre, à Wrexham. Le tout pour un motif futile.

Jade Daniels a été attaquée durant la soirée du 31 décembre. Cette jeune mère de 32 ans rentrait chez elle à Wrexham quand elle a croisé un couple. «L'homme lui a demandé une chips et elle a dit oui. Puis soudain, les choses ont dégénéré. Il est devenu effronté», explique la mère de Jade au Daily Post.

Jade Daniels est ensuite parvenue à se traîner jusqu'à son domicile où elle a été découverte évanouie par sa colocataire qui raconte: «Quand je suis arrivée, on aurait dit qu'elle avait été assassinée, car le lit était complètement recouvert de sang et elle avait du sang et des ecchymoses sur elle».