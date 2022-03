Défigurée, elle demande à la justice le droit de mourir

Chantal Sébire, 52 ans, atteinte d'une maladie incurable, a demandé mercredi à la justice le droit d'être euthanasiée par un de ses médecins.

Le président du tribunal de grande instance (TGI) de Dijon "a mis son jugement en délibéré à lundi prochain", a précisé Me Antonowicz, l'avocat de Chantal Sébire, qualifiant cette démarche de "première".

Moins de deux semaines après avoir lancé un SOS dans les media pour "qu'on l'accompagne dignement dans la mort", et après avoir confié son dossier à l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD), Mme Sébire a saisi la justice d'une "demande exceptionnelle" d'euthanasie.

Tumeur évolutive des sinus et de la cavité nasale

Cette ancienne professeur des écoles de 52 ans, domiciliée à Plombières-les-Dijon (Côte-d'Or) et mère de trois enfants, a appris en 2002 qu'elle était atteinte d'une "Esthesioneuroblastome", une tumeur évolutive des sinus et de la cavité nasale. Une maladie très rare - seuls 200 cas ont été recensés dans le monde depuis 20 ans -, incurable et dont l'évolution provoque une déformation spectaculaire et irréversible du visage et des souffrances "atroces", selon Mme Sébire.

"Aujourd'hui, je suis allée au bout de ce que je peux supporter et mon fils et mes filles n'en peuvent plus de me voir souffrir", avait-elle avoué le 27 février. Aujourd'hui Chantal Sébire, opposée au suicide et qui se disait prête à partir en Suisse, en Belgique ou aux Pays-Bas où l'euthanasie est légale, souhaite que la justice française prenne ses responsabilités.

Première requête de ce genre en France

Cette requête "est une première pour le monde judiciaire, mais nous ne demandons que l'application de la Loi, celle du 22 avril 2005 sur les droits des malades, dite Loi Léonetti", a déclaré Me Antonowicz. Selon lui, cette loi, qui n'autorise pas l'euthanasie, "reconnait le droit aux malades en fin de vie de refuser tout traitement et le droit de soulager leurs souffrances, mais elle ne dit rien lorsque les malades refusent la solution proposée qui est le coma artificiel et la mort au bout de dix à quinze jours".

"Nous demandons simplement au magistrat de lui permettre de s'endormir dans l'affection des siens" et de faire ainsi preuve "d'humanité", a conclu Me Antonowicz.

Dans sa requête, Mme Sébire fait état de ses "souffrances intenses et permanentes", du "caractère incurable des maux dont elle est atteinte" et de son "refus de devoir supporter l'irréversible dégradation de son état". Des raisons qui la conduisent à demander au président du TGI de Dijon d'"autoriser l'un de ses médecins à lui prescrire le traitement nécessaire pour lui permettre de terminer sa vie dans le respect de sa dignité".