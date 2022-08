Une de «Vogue»: Défigurée, Linda Evangelista opère un retour fracassant 

«Si j’avais su que la perte de mon gagne-pain, la dépression et la haine de soi faisaient partie des effets secondaires, je n’aurais pas pris le risque», confie Linda Evangelista, 57 ans, à la version britannique du magazine «Vogue» dont elle fait la couverture de l’édition du mois de septembre après avoir disparu des radars pendant près de six ans.

Le top model star des années 1990, qui disait refuser de se lever pour moins de 10’000 dollars par jour, parle des effets secondaires apparus trois mois après un traitement d’amincissement par le froid, il y a près de six ans. «Pour mes followers qui se sont demandé pourquoi je ne travaille pas alors que les carrières de mes pairs sont florissantes, la raison est que j’ai été brutalement défigurée par la procédure CoolSculpting de Zeltiq qui a fait le contraire de ce qu’elle promettait», expliquait Linda Evangelista dans un post publié le 21 septembre 2021 dans lequel elle annonçait également poursuivre l’entreprise Zeltiq en justice. Cela a augmenté, et non diminué mes cellules graisseuses, entraînant ainsi une déformation permanente, même après deux opérations de chirurgie réparatrice me laissant comme les médias l’ont dit, méconnaissable.»