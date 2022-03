Après 55 opérations : Défigurée par son mari, elle a un nouveau visage

À Boston, Carmen Blandin Tarleton a dévoilé mercredi son nouveau portrait. Elle avait été défigurée il y a six ans lorsque son mari l'avait aspergé au visage avec un puissant détergeant industriel.

«Je reviens de ce que certains peuvent appeler l'enfer». Carmen Blandin Tarleton a subi une greffe du visage dans un hôpital de la ville de Boston en février. Les résultats de l'opération ont été dévoilés mercredi dernier. Cette habitante du Vermont explique que la greffe lui permet de se sentir mieux «mentalement et émotionnellement» et dit désormais vouloir partager son expérience.

En 2007, Carmen, mère de deux enfants, était âgée de 44 ans lorsque son mari l'a attaqué avec un puissant détergeant industriel et lui a donné des coups avec une batte de baseball. Il pensait que sa femme le trompait. Quand la police est arrivée sur place, la quadragénaire rampait pour atteindre la douche et tentait de se laver du produit. Son visage était déjà déformé.

55 opérations en 5 ans

Depuis Carmen a subi 55 interventions chirurgicales au cours des cinq dernières années. La dernière opération a duré plus de 15 heures et 30 chirurgiens se sont relayés pour remplacer la peau, les muscles, les tendons et les nerfs touchés, relève la version américaine du Huffington Post.