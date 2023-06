«Ce sont un peu nos William et Kate à nous»

1 / 46 Le moment fort de ce vendredi, c'était bien sûr la parade militaire en Ville. Editpress Le Grand-Duc était bien sûr présent. Editpress Il a d'abord passé les troupes en revue. Editpress

Elle a débuté avec près d’une demi-heure de retard mais l’avenue de la Liberté, baignée par un soleil de plomb, n’a pas désempli bien au contraire. Postée de part et d’autre, la foule n’aurait manqué pour rien au monde la parade, ce temps fort de la fête nationale. «La fête nationale, la famille grand-ducale… c’est un peu nos William et Kate à nous», lance dans un éclat de rire Eric, venu en famille de Strassen.

Tour à tour donc, l’armée, la police, les douanes, les secouristes… ont défilé, parfois en musique, souvent sous les applaudissements. «C’est notre fierté et aujourd’hui, on les honore», relève Sandrina, chapeau vissé sur le crâne. Au milieu de la foule de nombreuses personnes venues en connaissance de cause mais également des curieux qui profitaient d’un joyeux hasard.

«Impressionnée par la foule, le côté populaire»

«Je passe la semaine ici pour une conférence et je repars samedi au Liban. C’est la première fois que je viens au Luxembourg, c’est un pays très agréable et je me sens chanceuse de pouvoir assister à votre fête nationale. Je suis impressionnée par la foule, le côté populaire», raconte Layal. A ses côtés, Najoua vient de Metz et Asma de Paris, pour la même conférence et également pour la première fois au Grand-Duché.