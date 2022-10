Au Brésil : Déforestation record en Amazonie

Le président sortant a favorisé l'exploitation minière et agricole

Selon certains experts, la déforestation et les feux de forêt s'intensifient cette année car le président d'extrême droite Jair Bolsonaro pourrait être battu au second tour de la présidentielle par l'ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. Lula promet d'être plus rigoureux dans la préservation de l'Amazonie, dont plus de 60% est situé en territoire brésilien.