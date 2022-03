Defour: «Pour être au top, il faut quitter la Belgique»

Sponsor du milieu du Standard Steven Defour, Nike l'a fait revenir sur les lieux de ses premiers exploits à Hombeek, près de Malines, mercredi.

L'essentiel: Que vous inspire ce retour au Zennester Hombeek, votre premier club?

Steven Defour: C'est un plaisir. J'ai débuté ici à quatre ans. Je n'ai que des souvenirs agréables au club. Je passais mon temps à m'amuser avec mes amis. Je rêvais de devenir pro mais c'est à 16 ans, à Genk, que les choses sont devenues plus sérieuses.

Vous êtes blessé pour plusieurs mois, quand rejouerez-vous avec le Standard?

Je reprendrai l'entraînement en décembre pour être à 100% en janvier.

L'affaire Witsel a-t-elle perturbé le groupe?

Tout a été gonflé dans cette histoire mais nous sommes restés calmes. C'est très malheureux. J'espère que Wasilewski reviendra vite sur les terrains.

À l'image du Real Madrid, les plus grands clubs européens vous suivent. Quel est votre plan de carrière?

Je n'en ai pas. Je veux jouer le mieux possible et je verrai où cela me permet d'arriver. Je rêve du top et je sais qu'il faudra quitter la Belgique pour ça. Fellaini et d'autres sont des exemples et je rêve même de faire encore mieux. Je serai content d'avoir ma chance en Europe.

Que vous inspirent les tristes résultats d'une sélection belge pourtant prometteuse?

Je crois qu'on ne peut pas tomber plus bas. Je pense que la Belgique n'a jamais eu une sélection aussi talentueuse mais que n'arrivons pas à former une équipe. Ce n'est pas un problème de joueurs qui cherchent à tirer la couverture à eux, mais je crois que tout le monde pense que le club est plus important.

Quels joueurs étaient vos modèles?

Zidane et Ronaldo. Zidane pour ses contrôles, ses feintes et son toucher de balle. Et Ronaldo pour sa capacité exceptionnelle à dribbler et éliminer.