Dégoûté par les critiques, Southgate pense à démissionner

Ce revers a également fait du mal à Gareth Southgate. Le sélectionneur anglais s’interroge ainsi sur son avenir: «Je veux prendre la bonne décision, que ce soit celle de rester ou celle de m’en aller», a-t-il confié au Telegraph. Avant de poursuivre: «Je ne veux pas me retrouver dans 4-5 mois et me rendre compte que j’ai fait le mauvais choix. C’est trop important pour que je me trompe».