Le Luxembourg en bref: La politique climatique érigée en priorité de Déi Gréng

La police a effectué, mercredi, de 17h à 19h30, des contrôles routiers d'envergure à Larochette et Flaxweiler, en se concentrant sur la vitesse et les documents de bord. De nombreuses sanctions sont tombées. Ainsi, trois conducteurs ont reçu un avertissement taxé pour ne pas avoir respecté la limitation de vitesse, deux autres pour des défauts d'éclairage des véhicules.

Lors de leur contrôle, les agents sont aussi tombés sur un automobiliste sans permis de conduire valable et avec des certificats d'assurance et de contrôle technique expirés. Enfin, un radar mobile a permis de punir quatre chauffards à plus de 120 km/h au lieu des 90 km/h autorisés. Deux autres fous du volant roulaient en agglomération à plus de 80 km/h, loin au-dessus des 50 autorisés.